الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم ضابط شرطة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث سير أعلى خزان أسوان (أسماء)

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

هد كوبرى خزان أسوان حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أعلى الكوبرى، مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة، ومجند وشخصين آخرين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة حادث التصادم أعلى كوبرى خزان أسوان 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى أعلى كوبرى خزان أسوان، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة، ومجند وشخصين آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

بيانات مصابى حادث التصادم أعلى كوبرى خزان أسوان  

وبالفحص تبين أن المصابين هم كل من: ضابط شرطة يدعى حسن يوسف أبو زيد، ويبلغ من العمر 32 سنة وإصابته باشتباه  كسر بالحوض، ومجند  يدعى محمود أحمد الصادق، يبلغ من العمر 23 سنه، وإصابته كدمه بالرأس، وعامر إبراهيم أحمد على، يبلغ من العمر 27 سنة، وإصابته جرح قطعى بالرأس، وسعد معوض أحمد، يبلغ من العمر 58 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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