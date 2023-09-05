الحوار الوطني.. "المصريين الأحرار" ينفي دعوته لبيع الأندية الشعبية الكبرى

نفى حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، ما تداول على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة لكلمة ممثل الحزب خلال جلسة الحوار الوطني "الدين العام وعجز الموازنة"، وادعاء هؤلاء أن الحزب يدعو لبيع الأندية الشعبية الكبرى.

إنشاء شركات مساهمة

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن الحزب أوصي خلال جلسة الحوار بأهمية تأسيس وانشاء شركات مساهمة للأندية الرياضية الشعبية على غرار النادى الأهلي وغزل المحلة وذلك أمرًا قانونيا وفق اللوائح، بما يهدف تعزيز الاستثمار لتلك الأندية ويؤدي لتوفير دخلاً دائما للأندية والتخفيف عن ميزانية الدولة وفكرة الدعم المستمر وتوجيه الدعم إلى مراكز الشباب.

أندية الشركات

وأكد المصريين الأحرار، أن الحزب يرفض شكلا وموضوعا بيع الأندية الشعبية، وليس حسبما زعمت الأخبار غير الدقيقة، بينما نسعى جاهدين للتفكير في توفير سُبل تعزيزها من خلال قيامها بتأسيس شركات مساهمة بما يضمن عائدا قوياً ينعكس على توفير دخلا يساعد في الارتقاء إمكانية شراء لاعبين وتطوير منشآتها وملاعبها والتوسع في الألعاب المختلفة وعدم اقتصارها على نشاط كرة القدم وكذلك لإمكانية المنافسة مع أندية الشركات.

وشارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، وحضر القبطان هشام تراضي – الخبير البحري لحزب المصريين الأحرار بجلسة الدين العام وعجز الموازنة.

وقال: إن الإشكالية التي تناقشها جلسة الدين العام وإيجاد بدائل لخفض الدين العام فنحن بحاجة لمزيد من الإيرادات، ومن ثم التوسع في مشروعات اقتصادية على غرار السياحة وقناة السويس وخلافه، ومن هنا أعرض تصور فكرة تكوين أسطول مصري من السفن النوعية LNG SHIPS وهي سفن ناقلات غاز طبيعي، وذلك في ضوء اكتشاف كميات كبيرة من حقول الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة.

وأضاف تراضي، أنه حان الوقت أن يتم تصدير هذه الكميات من الغاز الطبيعي خلال السفن المصرية إلى جميع أنحاء العالم مما سيكون مصدر دخل للعملة الصعبة يسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة.