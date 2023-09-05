الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قانون جديد في الصين لتحسين نظام حصانة الدول الأجنبية

الصين
الصين

أقرت الصين، اليوم، قانونا جديدا لتحسين نظام حصانة الدول الأجنبية، ينص على قواعد للتعامل مع القضايا المدنية المتعلقة بدولة أجنبية وممتلكاتها.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن القانون الجديد يؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن أي دولة أجنبية وممتلكاتها تتمتع بالحصانة في الصين، لكنه حدد استثناءات تتعلق بالأفعال غير السيادية لدولة أجنبية، والتي بموجبها يمكن للمحاكم الصينية ممارسة الولاية القضائية في قضايا مثل النزاعات الناشئة عن نشاط تجاري، والإصابات الشخصية ذات الصلة، والأضرار بالممتلكات.

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وأضافت أن القانون ينص أيضا على أنه يمكن للمحاكم الصينية اتخاذ إجراءات قضائية إلزامية ضد الممتلكات التجارية لدولة أجنبية في ظل ظروف محدودة للغاية، مشيرة إلى مطابقته بشكل تام مع القانون الدولي، وتوافقه أيضا مع الممارسات العامة للدولة.

كما ذكرت الوزارة أن القانون الجديد ينص على قواعد تعامل المحاكم الصينية مع القضايا المدنية المتعلقة بدولة أجنبية وممتلكاتها، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية، وحماية المساواة في السيادة بين الدول، وتعزيز التبادلات الودية مع الدول الأخرى، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز الانفتاح الصيني على مستوى أعلى.

قمة العشرين

وأعلنت السلطات في بكين عن أن رئيس الوزراء الصيني سيترأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين بالهند، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

ومن المقرر انعقاد قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي الهندية عقب أيام، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المتوقع أيضا حضور زعماء اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا.

وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين في التاسع والعاشر من سبتمبر الحالي، بعد أن تولت رئاسة المجموعة من إندونيسيا بين الأول من ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

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