الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكين: رئيس الوزراء يترأس وفد الصين فى قمة مجموعة العشرين بالهند

رئيس الوزراء الصينى
رئيس الوزراء الصينى

أعلنت السلطات في بكين عن أن رئيس الوزراء الصيني سيترأس وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين بالهند، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين.

ومن المقرر انعقاد قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي الهندية عقب أيام، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن المتوقع أيضا حضور زعماء اليابان وأستراليا وفرنسا وألمانيا.

شعار مجموعة العشرين

واختارت الهند شعار هذا العام مرتكزا على زهرة اللوتس، التي تعبر عن فكر وإيمان وتراث الهند القديم، وفق ما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عند الكشف عن الشعار وعن عنوان القمة التي سوف تكون "أرض واحدة - عائلة واحدة - مستقبل واحد"، وترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية إلى المجموعة، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم.

قمة مجموعة العشرين

وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين في التاسع والعاشر من سبتمبر الحالي، بعد أن تولت رئاسة المجموعة من إندونيسيا بين الأول من ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

وستكون القمة تتويجًا لجميع عمليات واجتماعات المجموعة على مدار العام التي عقدت بين الوزراء وكبار المسئولين والمجتمعات المدنية، كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم، الذي يتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعة العمل المعنية. 

مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين الهند نيودلهي بايدن

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