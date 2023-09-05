سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية قي البنوك

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

نرصد آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي، بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.