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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الإثنين 4-9-2023

اليورو
اليورو

ننشر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر اليورو اليوم الاثنين (تحديث يومي)

نرصد آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 ، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر  2023 ، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم  الاثنين الموافق 4 سبتمبر  2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن سعر  اليورو شهد ارتفاعًا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.

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