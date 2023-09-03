الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

اليورو
اليورو

يقدم "الدستور" لمتابعيه آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر اليورو اليوم الأحد (تحديث يومي)

نرصد آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر  2023 ، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر  2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر  2023 ، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023  شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 3-9-2023

سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2 سبتمبر 2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر  2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الأحد الجنيه المصري التعاملات المسائية

مواد متعلقة

آخر تحديث|سعر اليورو اليوم الإثنين 15-5-2023

سعر اليورو اليوم الأحد 14 مايو 2023 مقابل الجنيه في التعاملات المسائية

أخر تحديث| سعر اليورو اليوم الأحد 14-5-2023 في البنوك

آخر تحديث لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 13-5-2023 خلال التعاملات المسائية

تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 13-5-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

سعر اليورو اليوم الاثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه المصري

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

مصادر: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشرقية للدخان".. وإنهاء أزمة السجائر قريبًا

ما الفرق بين الغاز الطبيعي والمسال؟.. فروق قد لا تعرفها

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط عبر الدستور

الزمالك: الانتخابات في مطعم النادي.. والجمعية العمومية "غاضبة" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب