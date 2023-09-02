سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 2 سبتمبر 2023

سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقابل العملات العالمية خلال الفترة الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الجارية مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.

لذا ينشر "الدستور" سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت (تحديث يومي)

نرصد آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.