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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 2 -9-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر  اليورو ارتفاعًا ملحوظًا مقابل العملات العالمية خلال الفترة الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الجارية مقابل الدولار ‏الأمريكي، وذلك بفضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري.

ونتيجة لما سبق ذكره ننشر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر  2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر اليورو اليوم السبت (تحديث يومي)

نرصد آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 ، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 ، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

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