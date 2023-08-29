سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو خلال الفترة الماضية ارتفاعًا مقابل العملات العالمية، ليواصل ‏التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار ‏الأمريكي، فضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

ونتيجة لما سبق ذكره، ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

ننشر آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية استقر سعر اليورو الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.