الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

شهد سعر  اليورو خلال الفترة الماضية ارتفاعًا مقابل العملات العالمية، ليواصل ‏التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار ‏الأمريكي، فضل توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

ونتيجة لما سبق ذكره، ننشر آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

ننشر آخر تحديث يومي خلال التعاملات المسائية لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

يهمك أيضًا | سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية استقر سعر اليورو الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

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