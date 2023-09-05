الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جلسة مباحثات موسعة بين وفدي مصر واليابان برئاسة وزيري الخارجية

جلسة المباحثات
جلسة المباحثات

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، جلسة مباحثات رسمية بين وفدى مصر واليابان. 

جلسة مباحثات بين وفدي مصر واليابان 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جلسة المباحثات تم برئاسة وزيري خارجية مصر واليابان في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة. 

جانب من جلسة المباحثات 

ونشر السفير أحمد أبو زيد صورًا، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس - X"، لانعقاد جلسة المباحثات بين وفدي مصر واليابان. 

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وقال متحدث الخارجية: "نتطلع نحو العمل المشترك لتفعيل الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات المتميزة والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك". 

مصر اليابان جلسة مباحثات سامح شكري وزير الخارجية الياباني

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