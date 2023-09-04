الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يستقبل نظيره اليابانى ومفوض عام «أونروا».. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري، غدًا الثلاثاء، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدني «أونروا».

ومن المقرر أن يتناقش وزير الخارجية ومفوض عام أونروا مستجدات الأوضاع المتعلقة بتقديم المساعدات للفلسطينيين، سواء داخل المخيمات في الأراضي المحتلة، أو في دول أخرى.

لقاء وزير الخارجية ونظيره الياباني

وكذلك، سيلتقي وزير الخارجية، غدًا، يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

ويعقد شكري وهاياشي جلسة مباحثات موسعة، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وبدأ هاياشي زيارة رسمية إلى مصر، اليوم الإثنين، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين الكبار، أبرزهم سامح شكري، والسفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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وتستمر زيارة وزير خارجية اليابان إلى مصر لمدة 3 أيام، وذلك ضمن جولة تشمل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، والأردن.

وتشهد زيارة هاياشي إلى مصر بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، بالإضافة إلى متابعة استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وطوكيو، وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

أونروا اليابان وزير الخارجية سامح شكري الامم المتحدة

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