شكري: مصر مستمرة في حث الدول المناحة على توفير الدعم المالي لـ«أونروا»

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن شكري أكد مواصلة مصر دعمها للوكالة في ضوء الدور الهام الذي تضطلع به لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مما يسهم بدوره في تعزيز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

مرونة أونروا في استمرار خدماتها

وشدد شكري على استمرار مصر في حث الدول المانحة بمختلف الأطر الدولية على توفير الدعم المالي اللازم للوكالة، اتساقاً مع الجهود المصرية الهادفة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.

وأشاد بجهود الوكالة فى تنفيذ عدد من الإصلاحات الداخلية للتخفيف من تداعيات أزمة تراجع التمويل التي تشهدها، والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل أنشطتها، وثمن مرونة الوكالة في مواصلة تقديم خدماتها برغم التحديات العديدة على الساحة العالمية، وقدرتها على التكيف مع الأزمات الدولية الحالية وخاصةً تداعيات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

جهود إحياء عملية السلام

من جانبه، أكد المفوض العام للوكالة حرص «أونروا» على التنسيق الوثيق والتشاور الدائم مع مصر، مبرزًا أهمية الدور المصري الداعم لأنشطة الوكالة والمساند لحشد الدعم الدولي لها في هذه المرحلة التي تشهد خلالها الأونروا تحديات كبيرة تحول دون تمكنها من الوفاء بالتزامتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم.

ونوه لازاريني إلى تولي مصر رئاسة الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، معربًا عن التطلع إلى إجراء حوار في إطار الجامعة العربية حول ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة من جهود لدعم عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها.

في السياق ذاته، أشار السفير أبو زيد إلى استفسار المفوض العام عن الرؤية المصرية للجهود الجارية في الدوائر المختلفة الرامية إلى إحياء عملية السلام، وهو ما أكد معه وزير الخارجية دعم مصر لكل جهد يهدف لكسر الجمود الحالي، موضحاً أن استئناف مسار التسوية السلمية من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على عمل الوكالة ويساعدها على تخطي ما تمر به من تحديات متعددة.