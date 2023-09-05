إيلون ماسك يهدد رابطة مكافحة التشهير ويتهمها بانهيار مبيعات وإيرادات تويتر

هدد إيلون ماسك بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير بعد أن اتهم مجموعة الحقوق المدنية التي تقوم بحملات ضد معاداة السامية والتعصب بمحاولة "قتل" منصة التواصل الاجتماعي “X” الخاصة به، واتهماها بانهيار مبيعات وإيرادات الشركة التي كانت تُعرف سابقًا تويتر.

وقال مالك شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إن رابطة مكافحة التشهير كانت تحاول إغلاق شركته من خلال "اتهامها زورًا بمعاداة السامية".

انهيار مبيعات وإيرادات تويتر

وفي سلسلة من المنشورات على X، قال ماسك إن مبيعات الإعلانات للشركة انخفضت بنسبة 60% و"استنادًا إلى ما سمعناه من المعلنين، يبدو أن ADL هي المسؤولة عن معظم خسائر إيراداتنا".

كما أشار أغنى رجل في العالم إلى أنه سيقاضي المجموعة بتهمة التشهير، حيث نشر على موقع "X" أنه "يبدو أنه ليس لدينا خيار سوى رفع دعوى تشهير ضد رابطة مكافحة التشهير... يا للمفارقة"

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن ماسك أقام مؤخرًا دعوى قضائية ضد مجموعة أخرى مناهضة لخطاب الكراهية، وهي مركز مكافحة الكراهية الرقمية CCDH، في دعوى قضائية تتهمها بالإضرار بعلاقة X مع المعلنين.

وقالت CCDHإنها ستحارب الدعوى القضائية وستستمر في وضع "أقدام تويتر على النار".

وفي منشوراته يوم الثلاثاء، أضاف ماسك أنه لكي يكون "واضحًا جدًا" كان يؤيد حرية التعبير "ولكن ضد معاداة السامية من أي نوع".

وتصف رابطة مكافحة التشهير نفسها بأنها المنظمة الرائدة في العالم في مجال مكافحة الكراهية وتقول إن مهمتها هي "وقف التشهير بالشعب اليهودي وضمان العدالة والمعاملة العادلة للجميع".

ووفقًا للمجموعة، زادت المنشورات المعادية للسامية على X بشكل حاد بعد أن اشترى ماسك الموقع في أكتوبر 2022 وأعادت المنصة بعد ذلك المتطرفين ومنظري المؤامرة، مع السماح بمضايقة الأعضاء السابقين في مجلس الثقة والسلامة المنحل الآن.

وأكدت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X، الشهر الماضي، أن المنصة أصبحت مكانًا أكثر أمانًا تحت ملكية ماسك، قائلة: "بكل المقاييس الموضوعية، تعد Xمنصة أكثر صحة وأمانًا مما كانت عليه قبل عام".

تم تعيين ياكارينو، وهي مديرة تنفيذية للإعلانات التلفزيونية تحظى باحترام كبير، في مايو بمهمة إعادة العلاقات مع المعلنين كأولوية، وفي عام 2021، شكلت الإعلانات 90% من إيرادات X، لكن تدفق الدخل هذا تضرر بسبب قيام الشركات بإيقاف الإنفاق الإعلاني مؤقتًا بسبب الشكوك حول قيادة ماسك.