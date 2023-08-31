الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

منتدى للذكاء الاصطناعي يجمع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

ماسك ومارك
ماسك ومارك

يلتقي إيلون ماسك ومارك زوكربيرج وسوندار بيتشاي في منتدى شومر حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع “mashable”، فمن بين الرؤساء التنفيذيين الآخرين المعتمدين ساتيا ناديلا من مايكروسوفت، وسام ألتمان من OpenAI، وجنسن هوانغ من NVIDIA، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت.

وفي 13 سبتمبر، سيستضيف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر منتدى للذكاء الاصطناعي، حيث سيحضره قادة التكنولوجيا البارزون مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج.

حرب "مارك وإيلون ماسك".. خبير يكشف سبب تراجع التفاعل على "ثريدز"

هل أتباع "ماسك" مزيفون؟

وفقًا لموقع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أعرب شومر عن الحاجة إلى اجتماع الأفراد الأكثر كفاءة على الطاولة، بما في ذلك أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين والعلماء والمدافعين وقادة المجتمع والعمال وخبراء الأمن القومي، والهدف هو إنجاز سنوات من العمل في غضون بضعة أشهر من خلال جمع كل هؤلاء الخبراء في غرفة واحدة.

ويعمل المنظمون في جميع أنحاء العالم على صياغة لوائح تنظيمية سريعة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتمتع بالقدرة على إنتاج النصوص وإنشاء الصور التي لا يمكن تمييزها تقريبًا عن تلك التي أنشأها البشر، وقد تم تشبيه تأثيرها بتأثير ظهور الإنترنت.

تم تحديد موعد منتدى سبتمبر بعد جهود شومر، الذي نظم ثلاث جلسات إعلامية قبل عطلة الكونجرس في أغسطس، بهدف تنوير أعضاء مجلس الشيوخ حول موضوع الذكاء الاصطناعي (AI) وتعزيز الزخم لإدخال وسن اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذه التكنولوجيا الناشئة بحلول نهاية العام.

إيلون ماسك مارك زوكربيرج مارك ماسك تويتر ثريدز إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

مواد متعلقة

هل أتباع "ماسك" مزيفون؟

حرب "مارك وإيلون ماسك".. خبير يكشف سبب تراجع التفاعل على "ثريدز"

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

الراحمون يرحمهم الله.. "عم صلاح" قضى 5 أعوام في خدمة الحيوانات المشردة (فيديو)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)