منتدى للذكاء الاصطناعي يجمع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

يلتقي إيلون ماسك ومارك زوكربيرج وسوندار بيتشاي في منتدى شومر حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع “mashable”، فمن بين الرؤساء التنفيذيين الآخرين المعتمدين ساتيا ناديلا من مايكروسوفت، وسام ألتمان من OpenAI، وجنسن هوانغ من NVIDIA، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت.

وفي 13 سبتمبر، سيستضيف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر منتدى للذكاء الاصطناعي، حيث سيحضره قادة التكنولوجيا البارزون مثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج.

وفقًا لموقع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أعرب شومر عن الحاجة إلى اجتماع الأفراد الأكثر كفاءة على الطاولة، بما في ذلك أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي والمديرين التنفيذيين والعلماء والمدافعين وقادة المجتمع والعمال وخبراء الأمن القومي، والهدف هو إنجاز سنوات من العمل في غضون بضعة أشهر من خلال جمع كل هؤلاء الخبراء في غرفة واحدة.

ويعمل المنظمون في جميع أنحاء العالم على صياغة لوائح تنظيمية سريعة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتمتع بالقدرة على إنتاج النصوص وإنشاء الصور التي لا يمكن تمييزها تقريبًا عن تلك التي أنشأها البشر، وقد تم تشبيه تأثيرها بتأثير ظهور الإنترنت.

تم تحديد موعد منتدى سبتمبر بعد جهود شومر، الذي نظم ثلاث جلسات إعلامية قبل عطلة الكونجرس في أغسطس، بهدف تنوير أعضاء مجلس الشيوخ حول موضوع الذكاء الاصطناعي (AI) وتعزيز الزخم لإدخال وسن اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذه التكنولوجيا الناشئة بحلول نهاية العام.