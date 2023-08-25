يعد إليون ماسك هو المستخدم الأكثر متابعة على "إكس"، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر" ، واستحوذ عليها في أكتوبر من العام الماضي، مع وجود أكثر من 153 مليون متابع في وقت النشر.

إذن، من هم أتباع ماسك بالنسبة للمنصة ؟ ما مدى نشاطهم؟ كم مرة ينشرون؟ هل يستهلكون الكثير من محتوى المنشئ على "إكس"؟ هل يشتركون في خطة اشتراك ماسك، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"؟ هل أتباع ماسك حقيقيون؟

قام موقع Mashable بمراجعة البيانات الجديدة التي جمعها باحث الطرف الثالث ترافيس براون، الذي قام بتجميع معلومات الحساب الأساسية لجميع متابعي "إليون ماسك" الذين يزيد عددهم عن 153 مليونًا من خلال عملية دقيقة تحترم معلمات الحد الأقصى لمعدل "إكس".

جمع البيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية

بحسب "Mashable" فإنَّه من بين 153,209,283 حسابًا تابعًا لـ ماسك في وقت جمع البيانات، فإن حوالي 42% من متابعيه، أو أكثر من 65.3 مليون مستخدم، ليس لديهم أي متابع على حساباتهم الخاصة، ما يزيد قليلاً عن 72%، أو ما يقرب من 112 مليونًا، من هؤلاء المستخدمين الذين يتابعون "ماسك" لديهم أقل من 10 متابعين على حساباتهم.

وعندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى على المنصة، فإن أكثر من 62.5 مليون متابع لـ Musk ليس لديهم أي تغريدات، وسيشمل ذلك المستخدمين الذين حذفوا جميع تغريداتهم بحلول الوقت الذي تم فيه جمع هذه البيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى الحسابات التي لم تقم بالتغريد من قبل، وهي أكثر من 100 مليون من متابعي Musk لديهم أقل من 10 تغريدات منشورة على حساباتهم.

ووفقًا للموقع ذاته، يبلغ متوسط عدد المتابعين لجميع الحسابات التي تتابع Musk والبالغ عددها 153 مليونًا حوالي 187 فقط، ومع ذلك، فإن توزيعات المتابعين منحرفة للغاية، لدرجة أن المتوسطات ليست ذات معنى كبير.

هل أتباع ماسك مزيفين؟

على مر السنين، اكتشف العديد من مستخدمي "إكس" الحقيقيين أن هناك سمات معينة تشير إلى أن الحساب على الأرجح مزيف أو روبوت، على سبيل المثال، إذا كان الحساب يستخدم الصورة الرمزية الافتراضية أو اسم المستخدم الذي تم إنشاؤه تلقائيًا والذي يتضمن عادةً سلسلة من الأرقام، فهناك احتمال كبير أنك لم تصادف مستخدمًا حقيقيًا ونشطًا، وفقًا لـ" Mashable".

ويستخدم حوالي 25% فقط من جميع متابعي Musk، أو أكثر من 38 مليونًا، صورة الملف الشخصي الافتراضية التي يوفرها X للحسابات المسجلة حديثًا، أكثر من 40% من متابعي Musk، أو أقل بقليل من 50 مليونًا، لديهم 4 أرقام أو أكثر في رمز @ الخاص بهم على X.

علاوة على ذلك، يتابع أكثر من 43.8 مليون متابع لـ Musk أقل من 10 مستخدمين إجمالاً عبر حساب X الخاص بهم. وكان حوالي 13.5 مليون مستخدم يتابعون حسابًا واحدًا فقط، Elon Musk، في وقت جمع البيانات.

الكشف ع ومع ذلك، وفقًا لهذه المجموعة الأخيرة من بيانات متابعي Elon Musk، فإن حوالي 453000 متابع لـ Musk فقط أو 0.3 بالمائة يشتركون في X Premium. أفاد Mashable في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هناك حوالي 830.000 مشترك في X Premium بشكل إجمالي بناءً على مجموعة بيانات أخرى قام براون بتجميعها.

بدلاً من استخدام الحلول البديلة، يعمل براون ضمن حدود X - مثل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالموقع - لجمع بيانات X Premium، ويقول إنه احترم تمامًا حدود معدل النظام الأساسي عند جمع بيانات X Premium، وأوضح أن هذا القيد أدى إلى التأخير، نظرًا لحدود الأسعار هذه، لا تتضمن بيانات براون الدفعة الأحدث التي تضم أكثر من 200000 حساب تابعوا "ماسك"، بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء تنشيط أكثر من 39000 حساب تم جمعها ذاتيًا منذ ذلك الحين، وتم تعليق ما يقل قليلاً عن 6000 من متابعي Musk بواسطة المنصة في وقت النشر.