الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

منافسة محتدمة مع تويتر.. «ميتا» تخطط لإطلاق نسخة ويب من «ثريدز»

ثريدز
ثريدز

في إطار التقنية، تُخطط شركة "ميتا" لإطلاق نسخة "ويب" من تطبيق التدوين المُصغّر "ثريدز" في إطار المنافسة المحتدمة مع منصة "إكس" المعروف سابقًا بـ"تويتر" والمملوكة للمرياردير إليون ماسك، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

 

وقالت الصحيفة، إنَّ إطلاق التطبيق الجديد سيتم خلال هذا الأسبوع، على الرغم أنَّ تلك الخطط ليست نهائية وقد تتغير.


وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن الشركة ستقدم نسخة الويب في الأسابيع القليلة المقبلة.

 

إصدار مبكر لمدة أسبوع إلى أسبوعين

وفي الأسبوع الماضي، نشر آدم موسيري، رئيس إنستجرام، منشورًا على Threads يشير فيه إلى أن الشركة كانت تجري اختبارًا داخليًا لإصدار ويب مبكر لمدة أسبوع إلى أسبوعين، ومع ذلك، أشار موسيري إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسين قبل أن يتم إصدار المنتج لجمهور أوسع.

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بالإضافة إلى ذلك، أعلن موسيري عن تقديم علامة تبويب جديدة إعادة النشر" في الملفات الشخصية، بالإضافة إلى القدرة على إعادة نشر المحتوى إلى الموجز التالي.

 

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن Threads قد شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد مستخدميها النشطين يوميًا، حيث تعتبر قاعدة مستخدمي التطبيق، التي كانت قد وصلت سابقًا إلى ذروة ما يقرب من 50000 مستخدم نشط يوميًا على أجهزة Android في أوائل يوليو، تضاءلت الآن إلى ما يقرب من 10 ملايين.

 

تراجع تطبيق ثريدز خلال الفترة الحالية

وفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من منصة الاستخبارات الرقمية Sameweb، يمثل عدد المستخدمين على Threads أقل من عشرة بالمائة من المستخدمين الحاليين على تويتر، والذي يشار إليه الآن باسم X، وعند إطلاقه في 5 يوليو، انضم أكثر من عشرة ملايين مستخدم بسرعة منصة التواصل الاجتماعي في غضون سبع ساعات فقط، كما أكد مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta.

 

حتى أن Threads حققت التميز بكونها التطبيق غير المتعلق بالألعاب الأكثر تنزيلًا في يوم إطلاقها خلال السنوات العشر الماضية، استنادًا إلى البيانات المقدمة من مزود معلومات السوق Sensor Tower، مما تصاعدت شعبية التطبيق لتتجاوز مائة مليون مستخدم.

 

وتشير التطورات الأخيرة إلى انخفاض في تفاعل المستخدمين. وقد تضاءل متوسط وقت الاستخدام اليومي لمستخدمي Threads إلى 2.4 دقيقة فقط، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 80% عن ذروته في أوائل شهر يوليو.

مارك زوكربيرج Threads إكس ثريدز اليون ماسك

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