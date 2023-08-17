الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

«ثريدز» يُضيف خصائص جديدة أكثر جذبًا للمستخدمين.. تعرف على التفاصيل

ثريدز
ثريدز

أعلن الرئيسُ التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، أن تطبيق “ثريدز” التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة، مثل إمكانيةِ مُشاركةِ المنشورات عبر رسائل إنستجرام، والبحث وإتاحة نسخة على الإنترنت للتطبيق ذاته خلال الأسابيع المُقبلة.

ومع إخفاق تطبيق “ثريدز” في الحفاظ على مكانته بين تطبيقات التكنولوجيا، لجأت شركة ميتا المالكةُ للتطبيق إلى إدخال المزيد من الخصائص الجديدة على أمل الحفاظ على حظوظها في منافسة منصة "إكس" والمعروفة قديمًا بـ"تويتر" والبقاء في دائرة التنافس.

ومن الخصائص الجديدة التي أضافتها هذه المنصّة الوليدة، هي إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل الانستجرام، والبحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز.

وفي السياق ذاته، كشف خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا المهندس شاكر محمد الجمل، الخصائص الجديدة التي أضافها تطبيق "ثريدز" للمستخدمين، جاءت كالتالي:

- يسمح التطبيق للمستخدمين بمتابعة الحسابات التي يتابعونها على إنستجرام والإحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

- يمكن لمستخدمي تطبيق ثريدز الآن مشاركة المنشورات في رسائل انستجرام، وذلك من خلال النقر على زر المشاركة ثم الضغط على كلمة "send on Instagram".

- يمكنك الاطلاع على كل المواضيع (Threads) التي أعجبتك في الإعدادات.

- يمكنك فرز الحسابات التي تتابعها (انقر على متابعيك عند التوجه إلى ملفك الشخصي ثم المتابعة وانقر على فرز).

- النص البديل المخصص عند إضافة صور أو فيديوات.

وأكد خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، في تصريحات لـ«الدستور» أنَّ هناك 50 مليون شخص غادروا التطبيق الشهير "ثريدز" خلال الفترة الماضية، رغم وصول التطبيق ذاته لأكثر من 100 مليون شخص، مُشيرًا إلى أنَّ الخصائص والتحديثات الجديدة التي أضافها مارك زوكربيرغ للتطبيق قد تزيد من منافسته مع تطبيق تويتر الذي يمتلكه إيلون ماسك.

المهندس شاكر الجمل
تطبيق ثريدز ثريدز ميتا مارك مارك زوكربيرغ تويتر إكس إيلون ماسك

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