حرب "مارك وإيلون ماسك".. خبير يكشف سبب تراجع التفاعل على "ثريدز"

يشهد موقع التواصل الاجتماعي «ثريدز» (Threads)، في الفترة الحالية، تراجعًا كبيرًا في التفاعل، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وتساؤلات عديدة حول انخفاض نشاط التطبيق الشهير بعد أن جمع ملايين المستخدمين في أيام قليلة من انطلاقه.

وعلى الرغم من أنَّ موقع ثريدز استطاع أن يجذب أكثر من 109 ملايين مستخدم حتى الآن، والتي تُعدّ أسرع بداية في تاريخ تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإطلاق، إلاَّ أنَّ التفاعل داخل التطبيق، أصبح يتراجع شيئًا فشيئًا، وهو ما أكده مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا، مُشيرًا إلى أنَّ المنصة فقدت أكثر من نصف مستخدميها.

وقال مارك عبر منشور له: «إذا كان لديك أكثر من 100 مليون شخص مسجلين في المنصة، فإنه في الوضع المثالي سيكون من الرائع لو أنهم جميعا أو حتى نصفهم أبقوا على وجودهم في المنصة.. إننا لم نبلغ ذلك المستوى حتى الآن».

فما هي الأسباب وراء تراجع التفاعل في تطبيق ثريدز؟، وكيف أصبح من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي؟، وما هي المميزات التي تبعده عن الموقع المُنافس «تويتر»؟. هذا ما أوضحه خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا المهندس شاكر محمد الجمل لـ«الدستور».

يقول “شاكر” إن ثريدز من التطبيقات التي فعلها مارك زوكربيرج في وقت متميز وخصوصًا بسبب فروض القيود التي فعلها «إيلون ماسك» وهو الرئيس الحالي لتطبيق «تويتر» والذي أصبح يُسمَّى حاليًا بـ«إكس».

ويُضيف خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنَّ القيود التي أطلقها «إيلون ماسك» على مستخدمي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» والتي منها دفع مبالغ مالية مُقابل الحصول على العلامة الزرقاء، وغيرها من الفروض التي أثارت غضبًا واسعًا بين المستخدمين، الأمر الذي دفع مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، انستجرام، واتس آب»، أن يُطلق تطبيقه الجديد «ثريدز» مُستغلًا السلبيات التي أثّرت على متابعين تويتر والانتقادات التي وُجّهت له.

ويُشير المهندس شاكر محمد الجمل، إلى أنَّ تطبيق ثريدز أثار انتباهًا بالغًا منذ الدقيقة الأولى من إنشائه، وذلك نظرًا للسهولة التي يتمتّع بها أثناء استخدامه وارتباطه بموقع انستجرام الشهير.

وأعدّ خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا المهندس شاكر محمد الجمل أهم ما يُميّز تطبيق «ثريدز» عن موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، في عشر معلومات، جاءت كالتالي:

يتيح وضع منشورات نصية قصيرة

يمكن الإعجاب بالمنشورات وإعادة نشرها والرد عليها

لا يتضمن إرسال رسائل مباشرةً

يشبه تويتر إلى حدٍّ بعيد

يتضمن 500 حرف طول المنشور عكس تويتر فالمنشور يكون أقلّ

يشمل روابط وصور ومقاطع فيديو مدتها تصل لـ5 دقائق عكس تويتر

لا يعرض إعلانات حتّى الآن

متاح في 100 دولة على آب ستور وجوجل بلاي

يمكن تسجيل الدخول من خلال انستجرام وسهل استخدامه

اشترك فيه 5 ملايين مشترك في أول 4 ساعات من إطلاقه ووصل حتى الآن لأكثر من 100 مليون مستخدم.

ويعتبر الخبير التكنولوجي أنَّ ما ذُكر أعلاه، هي مُميّزات يتمتّع بها موقع التواصل الجديد «ثريدز»، مُشيرًا إلى أنَّها قد تكون سببًا في ارتفاع نسبة مستخدميه وحصوله على شُهرة واسعة بين المتابعين.

ويوضح الجمل، أن تراجع التفاعل على تطبيق ثريدز مقارنة بموقع التغريدات الآخر «تويتر»، يرجع لكونه حديثًا، كما أنَّ الأخير يتمتّع بوجود معظم رؤساء الدول والفنانين والصحفيين وعلماء العالم، فضلاً عن أن «تويتر» بدأ في 2006، وبالتالي يكون التفاعل أكثر عليه.