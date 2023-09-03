موقع هندي يكشف خطة إيلون ماسك لتحويل تويتر لتطبيق شامل بآلية جديدة

أكد موقع "إنديا توداي" الهندي، أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، يعمل على تحويل تطبيق تويتر، بالكامل إلى "تطبيق شامل"، X، الذي كان يتحدث عنه منذ سنوات من خلال إدخال تغييرات جديدة على التطبيق، وكانت البداية من اقتصار المشاركة في استطلاعات الرأي على المستخدمين فقط.

تغيرات جديدة على تويتر

وتابع أنه على مدار اليومين الماضيين، أدخل تطبيق "X" تغييرات مختلفة ومن المتوقع الإعلان عن المزيد قريبًا، وتتضمن التغيرات من مكالمات الفيديو إلى جمع البيانات وسياسات الإعلانات السياسية، كان هناك الكثير مما يحدث خلف تلك الأبواب المغلقة في X، والآن، يستعد ماسك لإحداث تغيير آخر على النظام الأساسي - وهو تقييد القدرة على المشاركة في استطلاعات الرأي لتقتصر على المستخدمين فقط.

وأضاف الموقع الهندي، أن "ماسك" يقول إن المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط هم من يمكنهم المشاركة في استطلاعات الرأي، حيث يتم إجراء استطلاعات الرأي على تويتر من قبل الشركات، وكذلك الأفراد، لجمع رؤى حول موضوع معين.

وأشار إلى أنه تم إجراء عدد من استطلاعات الرأي على منصة التواصل الاجتماعي ويستمتع الناس بالمشاركة فيها، ومع ذلك، في المستقبل، لن يتمكن سوى المستخدمين الذين اشتركوا في تويتر بلو من المشاركة في هذه الاستطلاعات، وقال ماسك إنه تم ذلك حتى لا يتم إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى استطلاعات الرأي على تويتر بواسطة الروبوتات.

ماسك: نغير استطلاعات الرأي للسماح بالتصويت فقط للمستخدمين الذين تم التحقق منهم

وأوضح أنه أثناء الرد على تغريدة قال إن استطلاعات الرأي يجب أن تكون متاحة للمستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط، وكتب ماسك: "نحن نغير استطلاعات الرأي للسماح بالتصويت فقط للمستخدمين الذين تم التحقق منهم، وهذا أمر بالغ الأهمية لتجنب تعرض استطلاعات الرأي للتصويت العشوائي خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للجدل".

وأكد الموقع الهندي، أنه ليس هناك وضوحا بشأن متى سيتم تنفيذ هذا التغيير الضخم، وبصرف النظر عن هذا، كشف تويتر مؤخرًا في منشور بالمدونة أن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من الاتصال عبر مكالمات الصوت والفيديو على النظام الأساسي، وسيحصل جميع المستخدمين، سواء كانوا يستخدمون تويتر على أندرويد او iOS أو جهاز كمبيوتر، على إمكانية التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم من خلال المكالمات، دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم معهم.