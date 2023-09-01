لماذا أعلنت منصة "إكس" طرح سياسة خصوصية جديدة تتضمن بصمات الصوت أو الوجه؟

قالت مجلة "فورتشن" الأمريكية، إن الملياردير إيلون ماسك يطرح سياسة خصوصية جديدة لمنصة X تتضمن بصمات الصوت أو الوجه والتاريخ الوظيفي والتعليمي "لأغراض السلامة والأمن وتحديد الهوية".

وأضافت المجلة أنه اعتبارًا من 29 سبتمبر، تقوم الشركة بطرح شبكة أوسع للحصول على بيانات مستخدم أكثر أهمية، في خطوة قد تغير قواعد اللعبة في جمع البيانات.

وتقول الشركة في سياسة الخصوصية الواردة: "بناءً على موافقتك، قد نقوم بجمع واستخدام معلوماتك البيومترية لأغراض السلامة والأمن وتحديد الهوية".

وبموجب الشروط الجديدة، ستتمكن الشركة أيضًا من تخزين البيانات حول الخلفيات الشخصية للمستخدمين، بما في ذلك المكان الذي ذهبوا فيه إلى المدرسة وخبراتهم العملية.

وأوضح التقرير أن الشركة قد تقوم بجمع واستخدام معلوماتك الشخصية (مثل تاريخ التوظيف والتاريخ التعليمي وتفضيلات التوظيف والمهارات والقدرات ونشاط البحث عن وظيفة والمشاركة وما إلى ذلك) للتوصية بالوظائف المحتملة لك، ولمشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين عندما "تقدم بطلب للحصول على وظيفة، لتمكين أصحاب العمل من العثور على مرشحين محتملين، ولإظهار المزيد من الإعلانات ذات الصلة لك"، كما تقول السياسة المحدثة.

وستضيف التحديثات إلى معلومات المستخدم التي يجمعها X بالفعل، مثل بيانات الموقع ومعلومات الدفع وكيفية تفاعل الأشخاص مع الإعلانات.

تدريب الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المستخدم

استخدمت الشركة بالفعل بيانات المستخدم لأغراض مختلفة، بما في ذلك تخصيص خدماتها، وإجراء الأبحاث والاستبيانات، و"تعزيز السلامة والأمن" - وستظل جميع هذه الممارسات خاضعة لسياسة الخصوصية الجديدة.

ومع ذلك، فإن أحد التغييرات الملحوظة في السياسة الجديدة يتضمن خططًا لاستخدام بيانات المستخدم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تقول X في سياسة الخصوصية الواردة الخاصة بها.ط:"قد نستخدم المعلومات التي نجمعها والمعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي لدينا للأغراض الموضحة في هذه السياسة".

وكان ماسك - الذي اشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار العام الماضي قبل أن يغير علامته التجارية إلى X - قد حذر سابقًا من أن الذكاء الاصطناعي سيضرب الناس "مثل الكويكب" ومع ذلك، فقد أطلق منذ ذلك الحين شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي، فيما يقول إنها محاولة "لفهم الكون" ومنع انقراض البشرية.