الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: المؤتمر العالمى للصحة والسكان فرصة لعرض تجربة مصر الرائدة بالقطاع

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

أكد محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أن مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الصحة بشهادات محلية وعالمية، مشيرًا إلى المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة التي أسهمت في الوصول للملايين.

txt

حلول عملية لمواجهة الزيادة.. أبرز تصريحات الرئيس في المؤتمر العالمي للسكان (إنفوجراف)

 

اعتراف دولي

وأشاد نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، باستضافة مصر لمؤتمر الصحة والسكان العالمي، قائلًا: "اعتراف دولي جديد بقدرات مصر وريادتها في تنظيم مؤتمرات تشارك فيها مختلف دول العالم، والخروج بتوصيات وقرارات لخدمة وتحسين حياة المواطن المصري وموجهة لكل دول العالم".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، ويستند إلى نجاحات ضخمة حققتها مصر في القطاع الصحي، بفضل مبادرات صحية وإنسانية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

txt

الرئيس السيسى يتفقد المعرض الطبى على هامش المؤتمر العالمى للصحة والسكان

 

نجاحات الدولة في مجال الصحة

 وأشار إلى نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة.

وتابع: "نائب الصعيد مصر حققت إنجازًا تاريخيًا، فبعدما كانت أعلى دولة في معدلات الإصابة بفيروس سي إلى القضاء عليه، والعالم ينظر لهذه التجربة كنموذج استثنائي".

 

تجديد لالتزامات مصر الدولية

وقال إن المؤتمر العالمي للصحة والسكان، سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

txt

أيمن محسب: المؤتمر العالمي للسكان يجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر

النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا مبادرات الرئيس الصحية ١٠٠ مليون صحة المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"عارف النتيجة من دلوقتى".. حسام غالى يعلق على المباراة المحتملة بين الأهلى واتحاد جدة

"قعدة كافيه" تثير التكهنات حول ترشح وزير الشباب السابق بانتخابات الزمالك

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات