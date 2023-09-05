الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن محسب: المؤتمر العالمي للسكان يجذب الاستثمارات الصحية إلى مصر

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر العالمى للسكان الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توافق عالمى بشأن مواجهة قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تؤثر على التنمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، وتنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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فرصة للتعريف بمشروعات الدولة في القطاع الصحي 

وأضاف عضو مجلس النواب أن المؤتمر العالمى للسكان بمثابة فرصة واعدة لتعريف القطاع الخاص بالمشروعات التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي ومن ثم جذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي من أجل توفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

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عدة مكاسب من استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان


وأضاف أن استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى انطلقت فعالياته اليوم سيعمل على الخروج بنتائج وتوصيات هامة تساهم في تحسين جودة حياة المواطن ليس في مصر فقط بل كافة دول العالم عبر طرح رؤى وحلول لتطوير الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، و طعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وتسهيل وتذليل أي معوقات قد تواجه تمتع كافة المواطنين بتلك الرعاية الصحية.

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اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية 
 


وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية وتعمل على وضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى التي لم تعد قضية تخص مصر فقط بل تهم العديد من دول العالم التى لديها مشكلة كبيرة فى الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب تخفيض معدلات النمو السكانى نظرا لتأثير هذه المشكلة على التنمية.

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