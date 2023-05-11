"الصحة": الرئيس السيسي وضع القضية السكانية ضمن أولويات الدولة

قال الدكتورحسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع مشكلة القضية السكانية ضمن أولويات الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قضية الزيادة السكانية هي مسئولية مشتركة يهتم بها مجموعة كبيرة من الوزارات والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجة القومية للسكان والتي تهدف للارتقاء بحياة المواطن، وإعادة رسم الخريطة السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بهدف الوصول لحياة كريمة للمواطن في تعليمه ودخله وسكنه.

وأكد أن الزيادة السكانية، لها تأثير صحي مباشر على الأم والطفل، وذلك من خلال الإنجاب في سن غير مناسب، وتتعرض فيه الأم لأمراض كثيرة وكذلك الطفل، وكذلك عدم وجود فترات بين كل إنجاب وآخر.

وأوضح أن وزارة الصحة تتحرك لتوفير الوعي للأسرة المصرية من خلال تنمية مشروع الأسرة، وتوفير وسائل التي تمكن الأسرة من تحقيق معدلات تتناسب مع إمكانيات الأسرة وصحتها، مؤكدًا أن وسائل تنظيم الأسرة يتم توزيعها بالمجان في المستشفيات والوحدات التابعة للدولة وتوفيره كذلك بالمجتمع المدني.