قيادى بمستقبل وطن: مؤتمر الصحة فرصة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي تستضيفه مصر، يعد فرصة لعرض إنجازات مصر في القطاع الصحى، كما أنه يساهم في الوصول إلى حلول دولية حول تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والتطور السكانى، لافتًا إلى أهمية الموضوعات التى ستناقش في المؤتمر، وعلى رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، بجانب إطلاق الاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

أبرز قضايا المؤتمر

وقال "رزق" إن المؤتمر العالمى للسكان يتضمن قضايا تعد على رأس أولويات المواطن في أي دولة في العالم، خاصة أن من أبرز قضايا المؤتمر مناقشة دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة في الرعاية الصحية، وكذلك بحث التحديات والإنجازات في مجال مرض التصلب العصبي المتعدد في مصر، ومناقشة تجربة أمانة المراكز الطبية، الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الطبية لمرضى الأورام، بالإضافة إلى إيجابيات عمليات زرع نخاع العظم كحجر الزاوية لتحسين البقاء على قيد الحياة.

الأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن المؤتمر يتضمن أيضًا مناقشة أهداف مشروع المحور والأقمار الصناعية لتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، مؤكدًا أن أهمية المؤتمر تنبع من أنه مؤتمر متنوع وشامل، ويتناول كل القضايا الصحية، حيث يشمل 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة، يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

قضية عالمية

وأشار رزق إلى أن إقامة هذا المؤتمر في مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد حجم اهتمام الدولة المصرية بالملف الصحي، وكذلك بمواجهة قضية الانفجار السكاني التي لم تعد قضية محلية فقط، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها والحفاظ على الموارد الطبيعية في كل الدول من خطر الزيادة السكانية.