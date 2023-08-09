الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. برلمانية تطالب باستراتيجية إعلامية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

مجلس النواب
مجلس النواب

شاركت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب “الإصلاح والتنمية”، فى الجلسة التخصصية المنعقدة بعنوان "تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية"، ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعى للحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت “رشدي” خلال كلمتها، إن قضية الزيادة السكان أحد أهم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، وذلك لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية للدولة وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الزيادة السكانية مازالت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أية إنجازات لخطط التنمية المستدامة أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.

وطالبت “رشدي” بضرورة وضع استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية، عن طريق إعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة القضية السكانية، وخطورة كثرة الإنجاب والموروثات الثقافية القديمة، بالإضافة إلي زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب التحديات التنموية الخصائص السكانية الحالة السكانية الزيادة السكانية القضية السكانية النائبة مي رشدي الموروثات الثقافية

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