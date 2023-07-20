"الصحة": تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية خلال المبادرات الرئاسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، منشورًا خاصًا بآخر تحديث خاص بمبادرة "100 يوم صحة"، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وكذلك مباردة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ولتنمية الأسرة المصرية، وخدمات الكشف والعلاج بالقوافل الطبية المنتشرة بجميع أنجاء الجمهورية، ومبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وقرارات العلاج على نفقة الدولة، وخدمات الصحة النفسية، وخدمات تطعيمات الأطفال.