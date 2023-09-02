26 مليون خدمة.. أخصائي: أرقام "حملة 100 يوم" صحة مشرفة

قال شريف حتة، أخصائي الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة مشرفة جدًا واستطاعت جذب عدد كبير من المواطنين وأصبح التوافد بنسبة عالية من السيدات والأطفال والتطعيمات، وقدمت أكثر من 26 مليون خدمة صحية، وتلك الأرقام مشرفة للغاية.

وأضاف شرف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في وعي المواطن، وكان للإعلام دور في ذلك، واتضح ذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات المبادرة.

وأوضح أخصائي الصحة العامة، أن الخدمات الصحية الخاصة بحملة "100 يوم صحة" تقدم بشكل محترف، كما أن المشرفين والأطباء داخل الحملة يمتلكون كفاءات وخبرات متميزة.