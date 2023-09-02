السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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26 مليون خدمة.. أخصائي: أرقام "حملة 100 يوم" صحة مشرفة

حملة 100 يوم
حملة 100 يوم

قال شريف حتة، أخصائي الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة مشرفة جدًا واستطاعت جذب عدد كبير من المواطنين وأصبح التوافد بنسبة عالية من السيدات والأطفال والتطعيمات، وقدمت أكثر من 26 مليون خدمة صحية، وتلك الأرقام مشرفة للغاية.

وأضاف شرف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن هناك زيادة في وعي المواطن، وكان للإعلام دور في ذلك، واتضح ذلك من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات المبادرة.

وأوضح أخصائي الصحة العامة، أن الخدمات الصحية الخاصة بحملة "100 يوم صحة" تقدم بشكل محترف، كما أن المشرفين والأطباء داخل الحملة يمتلكون كفاءات وخبرات متميزة.

الدكتور شريف حته مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرة 100 يوم صحة 26 مليون خدمة المواطنين xوزارة الصحة

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