الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الصحة: 25.6 مليون مستفيد من "100 يوم صحة" خلال 67 يومًا

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإنجازات التى حققتها حملة «100 يوم صحة» على مدار 67 يومًا، منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الأربعاء 30 أغسطس في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم تقديم 25 مليونًا و636 ألفًا و572 خدمة طبية من خلال الحملة.

ودعت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

خدمات حملة «100 يوم صحة» 
 

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 400 ألف و546 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 30 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفًا و65 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 28 ألفًا و484 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و888 طفلًا، فيما قدمت 31 ألفًا و9 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين
 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و221 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و662 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و500 مواطن، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ10 آلاف و431 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء 15 ألفًا و873 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 10 آلاف و937 مواطنًا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 71 ألفًا و268 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 70 ألفًا و996 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 130 ألفًا و312 طفلًا.

الصحة حملة 100 يوم صحة خدمة طبية الزيارات المنزلية العيادات المتنقلة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

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