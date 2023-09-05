الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"اللقاء الديني للشباب حول مواجهة الإرهاب" في ندوة تثقيفية بكفر الشيخ

الندوة
الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ ، ندوة دينية بعنوان اللقاء الديني للشباب حول مواجهة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بقاعه إعداد القادة، بمشاركة 100شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس،وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

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وتحدث الشيخ صلاح بدر، بالأوقاف، عن مفهوم الإرهاب والمتطرفين ومدى خطورته على المجتمع و الشعوب وأسبابه وآثارها السلبى على المجتمع، وتطرق في حديثه بضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا وأسريا حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكري.

 شباب كفر الشيخ: نهتم بتقديم الفكر المستنير الوسطي للشباب

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب، لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلاً صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب، مؤكداً تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب، ومحاربة الأفكار الهدامة، من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير، ودورهم في التوعية، و تصحيح المفاهيم وفتح باب الحوار أمام الشباب.

وأقيمت الندوة الدينية التثقيفية بمديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات بالمديرية، وسهام البشبيشي مسؤول النشاط الدينى بالمديرية وفريق عمل الإدارة.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ تنظم ندوات توعوية ثقافية من وقت لأخر من أجل نشر المفاهيم السليمة. 

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