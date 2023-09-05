الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 120 طنًا من القمامة والتراكمات فى حملة نظافة بالسنطة

حملة نظافة
حملة نظافة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة نظافة واسعة النطاق أسفرت عن رفع حوالي 120 طنًا، من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة فقط.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، وتركز على  تنظيف الطرق الفرعية والشوارع الرئيسية وتجهيزها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وقد تمت هذه العملية بجهود مشتركة بين فرق العمل المختصة والمتطوعين.

  تعزيز مستوى النظافة وتحسين البيئة المحلية

وأشارت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أهمية هذه الحملة في تعزيز مستوى النظافة وتحسين البيئة المحلية، وأكدت أن الجهود المبذولة لن تتوقف، حيث ستستمر حملات النظافة المستدامة للتخلص من تراكمات الرمال ومخلفات المباني في جميع أنحاء المركز والمدينة.

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ضرورة استمرار هذه الحملات وتوسيع نطاقها في المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، مما يسهم في توفير بيئة صحية ومريحة لجميع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة النظافة في السنطة استقطبت اهتمامًا واسعًا من قبل السكان المحليين، الذين قدموا مساهماتهم الفعالة ودعمهم للحملة ، وقد أثنى العديد من المواطنين على الجهود المبذولة والتحسن الواضح في المظهر العام للمدينة.

 رفع 210 أطنان من القمامة والمخلفات في كفر الزيات

وفي وقت سابق ، رفعت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تنظيف وتمهيد الطرق الفرعية التي تربط المداخل الرئيسية للقرى المحيطة بالمدينة، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية.

وأكد عادل داود ، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المحلية لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات العامة في المنطقة. 

وتم تخصيص معدات وفرق عمل للقيام بعمليات جمع ورفع النفايات والقمامة من مختلف الأحياء والمناطق، مما ساهم في تحسين المنظر العام للمدينة ورفع مستوى النظافة.

مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية تنظيف الطرق الفرعية والشوارع الرئيسية مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية تحسين مستوى النظافة

مواد متعلقة

عميد طب طنطا يوضح حقيقة إلغاء الكشف المجانى على المرضى

محافظ الغربية يشهد انطلاق فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية صالحجر

ضبط 16 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة الرسمية فى الغربية

زراعة 120 شجرة مثمرة بعددٍ من قرى زفتى بالغربية

ضبط 3.7 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

رفع 210 أطنان قمامة ومخلفات صلبة في كفر الزيات بالغربية

ضبط 16 تاجرًا يبيعون السجائر بأعلى من التسعيرة فى الغربية

حملة تموينية على بندر المحلة الكبرى تُسفر عن عدة مخالفات

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"هيكونوا طاقة عمل".. السيسى يقترح تنظيم هجرة شرعية لدول تعانى نقصًا فى المواليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات