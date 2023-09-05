رفع 120 طنًا من القمامة والتراكمات فى حملة نظافة بالسنطة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة نظافة واسعة النطاق أسفرت عن رفع حوالي 120 طنًا، من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة خلال 24 ساعة فقط.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، وتركز على تنظيف الطرق الفرعية والشوارع الرئيسية وتجهيزها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وقد تمت هذه العملية بجهود مشتركة بين فرق العمل المختصة والمتطوعين.

تعزيز مستوى النظافة وتحسين البيئة المحلية

وأشارت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أهمية هذه الحملة في تعزيز مستوى النظافة وتحسين البيئة المحلية، وأكدت أن الجهود المبذولة لن تتوقف، حيث ستستمر حملات النظافة المستدامة للتخلص من تراكمات الرمال ومخلفات المباني في جميع أنحاء المركز والمدينة.

من جهته، أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ضرورة استمرار هذه الحملات وتوسيع نطاقها في المراكز والمدن الأخرى بالمحافظة، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، مما يسهم في توفير بيئة صحية ومريحة لجميع المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة النظافة في السنطة استقطبت اهتمامًا واسعًا من قبل السكان المحليين، الذين قدموا مساهماتهم الفعالة ودعمهم للحملة ، وقد أثنى العديد من المواطنين على الجهود المبذولة والتحسن الواضح في المظهر العام للمدينة.

رفع 210 أطنان من القمامة والمخلفات في كفر الزيات

وفي وقت سابق ، رفعت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، 210 أطنان من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تنظيف وتمهيد الطرق الفرعية التي تربط المداخل الرئيسية للقرى المحيطة بالمدينة، بالتعاون مع معدات الوحدة المحلية.

وأكد عادل داود ، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود الحكومة المحلية لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات العامة في المنطقة.

وتم تخصيص معدات وفرق عمل للقيام بعمليات جمع ورفع النفايات والقمامة من مختلف الأحياء والمناطق، مما ساهم في تحسين المنظر العام للمدينة ورفع مستوى النظافة.