الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يكشف عن نقلة نوعية للطرق والشوارع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كل العقبات، وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد، وطبقًا لأعلى المعايير. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري، السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبدالستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأوضح المحافظ أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولًا بأول، ورفع كل الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية 

كما وجه المحافظ باستمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها، مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، وتنفيذ معارض الاستعداد لدخول المدارس.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف هواش، مدير مديرية الإسكان، الأستاذ حاتم الصواف، مدير التخطيط والمتابعة، الأستاذ حاتم حسني، مدير الإدارة الهندسية، الأستاذ عبدالشافي مدير إدارة الشئون القانونية، الدكتورة ريهام مدير الشئون المالية والإدارية، الأستاذ حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة الكبرى، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

طارق رحمي محافظ الغربية أخبار الغربية مشروعات الغربية

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