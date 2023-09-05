الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير بالمحلة وسمنود

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألو جهدًا في تطوير كل المراكز والمدن تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كل مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم المشروعات التي تقوم المحافظة بتنفيذها في مركزي المحلة الكبرى وسمنود

بدأت الجولة بتفقد بناء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 مترًا مربعًا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة

وأشار المحافظ إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق، ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، حيث يضم مكتبًا لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورًا، مجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.
وتابع المحافظ جولته بتفقد كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش، والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبوعلى.
وفي الإطار ذاته، تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بالنصب التذكاري للشهيد مالك مهران.
وفي سمنود تفقد المحافظ كورنيش سمنود، الذي يتم تنفيذه على ترعة الساحل بطول 2500 متر، وعرض متوسط 10 أمتار، ويتم إنشاؤه كمحور مروري يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه دخل المدينة، إلى جانب كونه متنزهًا ومتنفسًا جديدًا وحضاريًا لمدينة سمنود.
وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمحلة وسمنود، موجهًا بإزالة كل الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بناء مجلس مدينة المحلة الجديد كورنيش سمنود محافظ الغربية محلة أبو علي بحر شبين

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