بسبب خلافات الجيرة.. مقتل بائع وآخر ينهى حياة ابن شقيقه فى سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل ضبط المتهم بقتل ابن شقيقه بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج .

كان تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز مُصاب بعيار نارى بالبطن وتوفي عقب وصوله.



وبالانتقال وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم شقيقه عم المجنى عليه بإطلاق عيار نارى تجاه نجله، من "فرد محلى" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

القبض على المتهم بقتل بائع في سوهاج بسبب خلافات الجيرة



نجحت وزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة مقتل بائع بسوهاج، في إطار جهود وزارة الداخلية.

وتبين أنه تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال بائع خضروات، مقيم بدائرة المركز، مُصاب بجرح نافذ بمنتصف الصدر وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.



وبسؤال زوجته ربة منزل اتهمت نجارًا، مقيم بذات العنوان، بالتعدى على زوجها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

ضبط بندقية وهيروين بحوزة تاجري مخدرات فى البحيرة



في سياق آخر، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما “قية آلية، فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة، كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين”.



بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق، والتي قررت حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومصادرة الأسلحة.