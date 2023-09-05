الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "السكان والتنمية.. التحديات والفرص"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان «السكان والتنميةـ التحديات والفرص»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في العاصمة الإدارية، تحت عنوان «من أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، في العاصمة الإدارية، تحت عنوان «من أجل تنمية مستدامة»، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، حسب فضائية "إكسترا نيوز".

وتشمل فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، في ضوء اهتمام القادة السياسيين بالنظام الصحي في مصر والقضايا السكانية.

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.