الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث مروري بالصف

حادث مروري
حادث مروري

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر ووقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الودي، بمنطقة الصف.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق قرية الودي، بمنطقة الصف.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين نقل بينهما سيارة يستقلها عددا من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين. 

نقلت سيارات الإسعاف، الضحايا لمستشفى الصف المركزي، كما تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

إصابة عامل بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة فى سوهاج

أصيب عامل بطلق ناري ، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات الجيزة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

كان استقبل مستشفى دار السلام المركزى عامل زراعى يبلغ من العمر 33 سنة مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيمن.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بين أبناء عمومة ووجود مصاب.

عقب الانتقال والفحص تبين وصول «عثمان ع»، 33 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مصاباً " طلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى.

وبسؤال المصاب أفاد باتهام نجل عمومته المدعو حسام ح ا ا 26 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع منطقة الصف حادث مرورى قرية الودى خلافات الجيرة

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