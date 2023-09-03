الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريقان في الطالبية والصف.. ومصرع عامل صعقا بالشيخ زايد

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق  داخل منزل بمنطقة الصف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حريق شقة سكنية فى الطالبية 

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

صعق كهربائي ومصرع عامل داخل مزرعة بالشيخ زايد

كما أصيب عامل بصعق كهربائي في مدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أصيب بصعق كهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الضحية أثناء عمله بالمزرعة أصيب بصعق كهرباء أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، والتي قررت تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول الواقعة، لكشف أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة استدعاء مالك المزرعة لسماع أقواله في الواقعة وسؤاله عن السلامة المهنية للمزرعة.

الصف حريق قوات الحماية المدنية غرفة عمليات شرطة النجدة الطالبية

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