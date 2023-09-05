متطوع بحياة كريمة في مطروح: ندعم الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

قال المهندس عادل ذكي، متطوع في مؤسسة حياة كريمة بمحافظة مطروح، خلال حديثه لـ "الدستور"، إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت قرى ونجوع مطروح طفرة تنموية، وذلك بعد إدراج القرى الأكثر احتياجا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنفيذ عدد 103 مشروعات بنسبة 100% في 11 قرية بالمرحلة التمهيدية

وأوضح أنه في عهد الرئيس السيسي، تم تنفيذ عدد 103 مشروعات بنسبة 100% في 11 قرية بالمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول عدد 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، بالإضافة إلى غيرها من المشروعات القومية الكبرى في كافة مجالات التنمية.

توزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم على الفئات الأكثر احتياجا

وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة قامت بتوزيع كراتين السلع الغذائية واللحوم على الفئات الأكثر احتياجا والمستحقين للدعم داخل مدن محافظة مطروح، بالإضافة إلى القرى والتجمعات الصحراوية، فضلا عن تنفيذ عدة مبادرات منها التمكين الاقتصادي والتصالح حياة وسقيا الماء والرصد الميداني للبنية التحتية.

_ التجهيز لدعم فئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الاعاقة الحركية

وأشار إلى أنه في الفترة الحالية يتم التجهيز لدعم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الحركية، فضلاً عن استكمال مبادرة سقيا الماء والتي يتم من خلالها توزيع زجاجات المياه على المواطنين في الشوارع والميادين العامة، من خلال فرق يتم تشكيلها من متطوعي مؤسسة "حياة كريمة".

_ ندعم الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا

وأكد على أن محافظة مطروح، فى عهد الرئيس السيسى حظيت باهتمام لم تشهده فى السنوات الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية كمدينة العلمين الجديدة وانشاء محطات التحلية وتطوير ميناء السلوم البرى بالإضافة إلى الطفرة التنموية فى الطرق وإنشاء المدارس الجديدة والوحدات الصحية والمستشفيات مرددا: "ندعم الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا".