مطروح بكل الخدمات.. استعدادات لانطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» فى 23 قرية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تم إدراج ٢٣ قرية فى المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى ٧ تجمعات أخرى، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، موضحًا أنه تم تنظيم حوار مجتمعى لتحديد ودراسة كل احتياجات ومطالب أهالى القرى التى تم إدراجها بالمبادرة، وذلك من قِبل لجنة من الوزارة والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح، خلال حديثه، لـ«الدستور»، إلى أن المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تتضمن ٥ قرى بمركز مرسى مطروح، هى: أبولهو الجنوبى، والنصر، والزيات، والقصر، وأولاد مرعى، و٤ قرى بمركز الضبعة، هى: الحرابى، وجلالة، والجفيرة، وزاوية سمالوس، و٨ قرى تابعة لمركز الحمام، وهى: الرويسات، وقرية ٢٣، وقرية ٢٥، وقرية ٢٨، والشمامة، وساحل العميد، وأولاد مسعود، والعميد.

ولفت إلى أنها تتضمن أيضًا قريتين بمركز سيوة، وهما أغورمى والجارة «أم الصغير»، وقريتين بمركز برانى، وهما أبومرزوق وأبوسطيل، وقرية بالسلوم، هى أبوزريبة، وأخرى بالنجيلة، وهى: المثانى، بالإضافة إلى ٧ تجمعات أخرى.

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة بتلك القرى والتجمعات فور انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات المرحلة التمهيدية فى ١١ قرية بمطروح، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪.

وأضاف: «تم الانتهاء من تنفيذ ١٠٣ مشروعات، بإجمالى تكلفة ٢١٨ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء جديد لعدد ١٣٨ منزلًا، وإنشاء وحدة صحية بقرية سيدنا هود، ورفع كفاءة وحدتين بزاوية العوامة وسيدى شبيب، وإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكه، ورصف عدد من الطرق الداخلية بالقرى، بإجمالى أطوال ١٨.٥ كم، بعدد ١٦ مشروعًا، وبتكلفة ٢١ مليون جنيه، مع تنفيذ ٧ مشروعات بإجمالى ٦ ملايين جنيه، منها تطوير ٥ مراكز شباب بقرى زاوية العوامة، وسيدى شبيب، وحسن بك، وبهى الدين، وسيدنا هود».

وتابع: «تم أيضًا إنشاء ملعب خماسى جديد منجل بزاوية العوامة، ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب، وإنشاء ملعب خماسى منجل بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتى للمحافظة، مع رفع كفاءة ٦ وحدات محلية بعدد ٦ مشروعات، بتكلفة ٦.٥ مليون جنيه، تضمنت إنشاء دور ثانٍ للوحدة المحلية بزاوية العوامة، وتجهيز أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين».

واستطرد: «تم كذلك إنشاء ٤ مدارس جديدة، ورفع كفاءة ٥ مدارس تعليم أساسى، بعدد إجمالى ٩ مشروعات، بتكلفة ٤٩.٢ مليون جنيه، وتمت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية لخدمة طلاب منطقة المراقى، التى تبعد أكثر من ١٥ كيلومترًا عن سيوة، مع رفع كفاءة وتجديد ٩ مداس أخرى».

وفيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحى، قال محافظ مطروح إنه تم إنشاء ٤٨ خزانًا لجمع مياه الأمطار، منها ٢٤ خزانًا سعة ١٠٠م٣، و٢٤ خزانًا سعة ١٥٠م٣، مع إنشاء ٤ محطات تحلية جديدة، قدرة م٣ يومى بـ٤ قرى، ومد شبكة مياه بطول ٤ كيلومترات بقرية السلام، وتطوير شبكة الرى بقرية المراقى، مع تركيب محطة لإزالة الحديد والمنجنيز سعة ٥ آلاف م٣، وعمل ٤ محولات كهرباء جديدة لمحطات التحلية، وإنشاء ٩٣ بئرًا لجمع مياه الأمطار، بسعة تخزينية ٩٥٩٦م٣، وتطهير ٣٤ بئرًا رومانية، بسعة تخزينية ١٧٨٢٩م٣، ورفع كفاءة ٢١ بئرًا، بسعة تخزينية ٤٢٦٩م٣.

وأكمل: «تم أيضًا إنشاء ١٢ موقع صرف صحى لا هوائى بقرى زاوية العوامة، وسيدى شبيب، وسيدنا هود، وأبومزهود، مع الانتهاء من المرحلة الأولى لشبكة الصرف الصحى لعدد ٤ قرى، وتركيب الوصلات المنزلية، بالإضافة إلى تركيب ٨ محولات كهرباء، ورفع قدرة بعض المحولات بقرى فوكة وحلازين وكشوك عميرة، وتدعيم أعمدة إنارة بنحو ٤٠٠ عمود كهرباء».

من جانبه، قال المهندس حسين السنينى، منسق «حياة كريمة» بمطروح، لـ«الدستور»، إنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية حلازين، مع إنشاء ٣ فصول ثانوية بمدرسة المراقى بسيوة.

وأكد أن مشروعات «حياة كريمة» غيّرت وجه القرى بمحافظة مطروح، موضحًا أنه تم إنشاء العديد من المشروعات داخل القرى والنجوع الصحراوية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق والخدمات».