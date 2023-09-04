الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومي المرأة" يطلق فيديوهات توعوية ببرامج الإرشاد الأسري

مايا مرسي
مايا مرسي

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يطلق المجلس القومى للمرأة سلسلة من الفيديوهات التوعوية التى تتضمن مجموعة من الرسائل الخاصة ببرنامج  الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع مؤسسة الأزهر. 

الأسرة المصرية

تتضمن الفيديوهات الإجابة على العديد من الأسئلة التى تهم الأسرة المصرية مثل كيفية اختيار شريك الحياة، وأهمية الفحص للمقبلين على الزواج وكيفية التعامل مع المشاكل الأسرية المتوقعة، وما هى أهمية الرضاعة الطبيعية ومميزات الولادة الطبيعية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة .

تم إعداد هذه الفيديوهات من خلال الدليل التدريبي لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي أعده المجلس، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

txt

المجلس القومى للمرأة يختتم فعاليات معسكر "التخطيط الفعّال"

ومن المقرر أن تذاع هذه الفيديوهات خلال يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى السابعة مساءً على الصفحة الرسمية  للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - انستجرام).

المشروع القومي لتنمية الأسرة الاسرة المصرية المجلس القومي للمرأة الفيديوهات التوعوية برنامج الإرشاد الأسري

مواد متعلقة

المجلس القومى للمرأة يختتم فعاليات معسكر "التخطيط الفعّال"

القومى للمرأة بأسوان ينفذ 8500 زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة"

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب