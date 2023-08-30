نائب محافظ البحيرة تستقبل مايا مرسي بمجمع دمنهور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والوفد المرافق لها بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك في مستهل زيارتها اليوم لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مثل مطبخ المصرية، والمحاكاة البنكية "تحويشة في بنك"، ومأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، بالإضافة إلى القيام بجولة تفقدية لإحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة".

رؤية مصر 2030

وفي بداية اللقاء، رحّبت الدكتورة نهال بلبع، برئيس المجلس القومي، وأعربت عن سعادتها بزيارتها اليوم لمحافظة البحيرة، مشيدة بالدور الذي تقوم به في قيادة المجلس القومي للمرأة لتعزيز دور المرأة المصرية على المستوى المحلي والدولي وتحقيق رؤية مصر 2030، والتأكيد على دورها المحوري في التنمية المستدامة والمشاركة الفعّالة في الحياة العامة.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة المصرية، والذي أعطى لها دفعة قوية للعمل والوصول إلى المكانة التي تليق بها.

النهوض بالمرأة في البحيرة

وتم استعراض جهود محافظة البحيرة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالمرأة في قطاعات التربية والتعليم ومحو الأمية والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأهدت الدكتورة نهال بلبع، الدكتورة مايا مرسي، درع المحافظة وعددًا من المشغولات اليدوية من إنتاج سيدات محافظة البحيرة، وذلك تقديرًا لجهودها الملموسة وتبنيها لكل قضايا المرأة المصرية للنهوض بها والعمل على تمكينها في مختلف المجالات.

رافق الدكتورة مايا مرسي، انجى اليماني، المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالي، والدكتورة هبه شرقاوي، المشرف على مشروع بطاقات الرقم القومي، وإيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتوعية، وصفاء حبيب، رئيس الإدارة المركزية للمراسم والإعلام.