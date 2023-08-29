الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة البحيرة" يفتتح المبنى الإداري الجديد لمستشفى أبوالمطامير المركزي

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أجرى الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، يرافقه الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية، جولة للمرور على مستشفى أبوالمطامير المركزي، حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، لمتابعة سير العمل بها، والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل، وتم مراجعة تنفيذ خطة تطوير الإستقبال.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة الحالات الموجودة بالاستقبال واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل .

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة على مجانية الخدمة تماما لمريض الطوارئ، وحُسن التعامل مع المواطنين المترددين على الاستقبال، كذلك التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، والالتزام بالخطة الموضوعة للعمل بالاستقبال .

ثم قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة بعد ذلك بالتوجه للمبنى الإداري الجديد للمستشفى لافتتاحه، والذى تم إنشائه من خلال المجتمع المدنى.

مشاركات المجتمع المدني بالبحيرة.

وأثناء الافتتاح، وجه الدكتور هانى جميعه التحية والشكر والتقدير لكل من ساهم فى إنشاء هذا المبنى، مشيداً بجهود المجتمع المدني، وقدم الشكر لكل القائمين من المجتمع المدني بالعمل على خدمة المرضى من خلال التنسيق مع المديرية، موضحا أن الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحى، وأن هناك دعم كبير من فخامة الرئيس بمنظومة الصحة ، وأن منظومة الصحة بالبحيرة فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبفضل ابنائها المخلصين .

كذلك أكد الدكتور حموده الجزار، أن هناك تطوير دائم تشهده المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة، وأنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، وشكر مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى في تطوير المستشفيات والتي تعد مبادرة طيبة لخدمة المرضى ،وقد أقيم المبني الإدارى الجديد للمستشفى على مساحة : 325 متر ، ويتكون من دورين :الدور الأول يتكون من 10 غرف ،مخازن أدوية ومستلزمات ، غرفة لمولد الكهرباء ، مخزن مستهلك ،مخزن مستديم ، مخزن للكهنة، غرفة غازات 

كما يتكون  الدور الثاني من 10 غرف مكاتب ادارية :قسم الحسابات - قسم شئون العاملين  - قسم الشئون المالية والإدارية - قسم الشئون القانونية - قسم الصيانة - مخزن الكلي 

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة إلى أن الهدف من إنشاء المبنى، إخلاء المستشفى بالكامل للمرضى، وتوسيع أقسام الداخلي - قسم الاطفال - العيادات الخارجية ، وأقيم بالجهود الذاتية من خلال مشاركة المجتمع المدنى .

مستشفى أبو المطامير هاني جميعة مديرية الصحة بالبحيرة نهال بلبع البحيرة

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