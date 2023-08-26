السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى البحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي  شخص مصرعه بينما اصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه محافظة الاسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصاريح الدفن.

 

إخطارا الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه الاسكندرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ ، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون بينما تم نقل جميع المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الانتقال السريع الى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين وفاة "أحمد عماد صابر" 34 عاما، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين وهم كلا من، "رهف كريم محمد" 26 عاما، "سناء عماد صابر" 34 عاما، "ريم كريم عمر" 11 عاما، "ساجد كريم همام" عام واحد، "باتعة مبارك حنفي" 67 عاما، "مريم رامي وليام" 34 عاما، و"سوزيت عياد أيارسيوس" 55 عاما، وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

 

تم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي وادي النطرون، كما تم نقل المصابين لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

 

وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

حادث سير محافظة البحيرة الطريق الصحراوي وادى النطرون إصابة 7 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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