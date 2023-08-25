الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم 5 أشقاء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب منذ قليل، 8 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 5 أشقاء، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم في وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من   مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالكيلو 60 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين فى الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف وبالفحص وتبين إصابة كل من "يونس مصطفى محمد" عمره عام،" دعاء رجب رياض محمد"،35 سنة، مقيمه بمحافظة القاهرة رحيم مصطفي محمد، 3 سنوات، محمد مصطفي محمد"  العمر 12 سنة، وعد مصطفى محمد" العمر 11 سنة، إبراهيم مصطفى محمد، العمر عامين، محمد محمود مقصر، 11 سنة، علي محمود مقصر، 16 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون في  محافظة القاهرة.

ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طريق العالمين محافظة البحيرة إصابة 8 أشخاص الاسعافات الأولية مدير أمن البحيرة 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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