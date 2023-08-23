مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 2 آخران من أسرة واحدة بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل بطريق "القاهرة إسكندرية " الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثتين داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل وطفل و2 مصابين جميعهم من أسرة واحدة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر محضر بالواقعة.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من "إيمان عيسى أحمد مسلم، 32 سنة، ربة منزل، سعيد أحمد مسلم، 12 سنة، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد الشحات محمود، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عيسى احمد مسلم، 30 سنة، مصاب بكسر في الحوض والساق اليمنى، جميعهم مقيمون مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

ونقلوا جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.