6 مصابين فى حادثى سير بدمنهور ووادى النطرون بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى دمنهور ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدخل مدينة دمنهور، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز وادى النطرون أصيب شخصان بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهما.