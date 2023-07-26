الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنقلات الشرطة 2023.. من هو اللواء محمود عبدالتواب هويدى مدير أمن البحيرة الجديد؟

اللواء محمود عبدالتواب
اللواء محمود عبدالتواب هويدى مدير أمن البحيرة

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات الشرطة لعام 2023.

وأصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي مديرا لأمن البحيرة، حيث يعد من القيادات الأمنية التي تمتلك سجل أمني رائع، والتي حققت نجاحات ملموسة مؤخرا.

من هو اللواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي؟

شغل اللواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة.

تم تعيين اللواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي كوكيل لإدارة مكافحة الآداب بالجيزة، ثم شغل منصب رئيس قطاع الآداب، كما شغل منصب رئيس قطاع التحريات بمديرية أمن الجيزة، ومن ثم تم تعيينه كمدير لأمن البحيرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019 وحتى عام 2023.

ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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