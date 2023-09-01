المجلس القومى للمرأة يختتم فعاليات معسكر "التخطيط الفعّال"

اختتمت فعاليات معسكر "التخطيط الفعّال" الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع فريق "الرحلة"، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام، واستهدف موظفي الفروع ومنسقي المشروع والمسئول الإداري والفني بمشاغل التدريب الإنتاجي التابعة للمجلس والأمانة العامة للمسئولين عن الأنشطة التي تنفذ من خلال الفروع.

معرفة التحديات

وهدف المعسكر إلى إتاحة الحوار المفتوح ما بين موظفي الفروع ومنسقي المشروعات المختلفة بالمجلس التي تنفذ من خلال الفروع ومعرفة التحديات والعقبات التي قد تعيق تنفيذ المهام المطلوبة لإيجاد حلول لها، وعرض الخطط الجديدة لبرامج تنمية الأسرة في مرحلتها الجديدة، وعرض الدليل التنظيمي لتنفيذ البرامج المشار إليها.

أثنت إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها الافتتاحية، على جهود العاملين بالمجلس خلال الأعوام السابقة فى إنجاز المشروعات التى كلف بها المجلس على أكمل وجه، مضيفة أن المعسكر يأتي في إطار التأكيد على ما تم إنجازه ومعرفة التحديات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من أجل الاستفادة المستقبلية منها، مؤكدة أن الطاقة البشرية هي العنصر الأبرز فى إنجاز وإنجاح أي عمل.

الطاقة الإيجابية

وأكدت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة حرص المجلس على تحفيز جميع العاملين سواء الموظفون أو منسقو المشروعات المشاركين فى المعسكر وبث الطاقة الإيجابية فيما بينهم وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لخطط عمل المجلس خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة المحفزة التي تعمل على كسر الحواجز بينهم مما يؤثر بشكل مباشر على جودة تنفيذ العمل خلال الفترة القادمة.

وأضافت داليا سعيد، مدير عام السكرتارية التنفيذية ومسئولة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي، أن المعسكر كان فرصة جيدة لمقابلة موظفي فروع المجلس بالمحافظات، مما كان له أثر إيجابي على الجميع، حيث تم دمج العمل الجاد بالأنشطة الترفيهية التي شارك فيها كل الحضور مما خلق روحًا إيجابية لبدء مرحلة قادمة مليئة بالنشاط والحماس.

تضمن المعسكر العديد من الأنشطة والفعاليات استمرت على مدار ٣ أيام، وتناولت العديد من الموضوعات، حيث استعرضت أنجي اليماني مدير برنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، كما عرضت داليا حمدي مدير عام شئون الفروع بالمجلس إنجازات الفروع وأنشطتهم في إطار مشروعات تنمية الأسرة المصرية في المرحلة السابقة، واستعرضت الأستاذة نورا سمير مدير إدارة المراجعة بالمجلس وفريق الإدارة المالية الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرًا لتسيير العمل وتسهيله على جميع العاملين بالأمانة والفروع، كما أوضحت نورهان زينهم منسقة مشروعات مكتب شكاوى المرأة التعريف باختصاصات مكتب الشكاوى، وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

الجدير بالذكر أن فريق "الرحلة" يعمل على تمكين الصناعات والمجتمع، حيث يقوم ببناء مجموعات تتميز بروح تعاونية من أجل تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تجربة معسكرات غير تقليدية تجمع بين مجموعات مختلفة من القادة ورواد الأعمال.