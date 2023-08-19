مدير الشمول المالي بـ"القومي للمرأة" توضح الأهداف الرئيسية لبرنامج "تحويشة"

أوضحت انجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة، الأهداف الرئيسية لبرنامج "تحويشة"، قائلة: "إن تحويشة هو مشروع مجموعات الادخار والإقراض".

وأضافت اليماني خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن تحويشة يأتي تحت برنامج الشمول المالي والذي كان ثمرة مذكرة التعاون الذي كان قد وقعها المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري في 2017، وهي كانت الأولى من نوعها في العالم، وكان الهدف و شمول المرأة المصرية اقتصادياً وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي".

وأوضحت أن "تحويشة" يعتبر نقلة نوعية لمشروعات مجموعات الادخار والإقراض التي تم تنفيذها في مصر والمتواجدة في الكثير من الدول، لافتة إلى أنه تم تحويلها إلى "رقمية" كما تم تحويل الآليات الخاصة بها وتنفيذها باستخدام التكنولوجيا إلى آليات رقمية ، حيث تم اصدار كروت دفع إلكتروني وهي "فيزا تحويشة" وقد تم اصدارها لكل السيدات في المجموعة، بالإضافة إلى عمل حساب بنكي مشترك لكل مجموعة من أجل الادخار به أسبوعيًا.



