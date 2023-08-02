الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفرصة.. "زيد" شركة لإدارة "تحويشة العمر" بدون قيود

جريدة الدستور

كشف أحمد فاروق، مؤسس شركة "زيد"، عن مشروعه الاستثماري للجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال فاروق، إن "زيد" أول شركة متخصصة للمساعدة في تقديم برامج الادخار والاستثمار حتى يعيش الإنسان حياة كريمة بعد فترة المعاش.

وأضاف أن الشركة تقوم على تقييم للمخاطر من خلاله يتم وضع خطة استثمارية مبنية على صناديق الاستثمار، وتحت الإشراف للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم على حاسبة تقدم من خلالها نتيجة المبالغ التي سيتم تحويشها بعد أي فترة يتم تحديدها.

وتابع: "فلوسك تحت إيدك تقدر تسحبها في أي وقت بدون أي قيود، وهدفنا نساعد الناس إنهم يستثمروا، حتى لو بمبالغ صغيرة، بس أهم حاجة ده يكون بشكل منتظم، عشان مع الوقت ده هيتحول لمبلغ كبير هما شخصيًا مش هيصدقوه".

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